Alithia gazetesi: “AB ve Türkiye Arasında BM Güvenlik Konseyi’nde Görüş Ayrılığı – AB İşgal Bölgelerinin Yasallaştırılmasını Reddediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, yakın geçmişte New York’ta yapılan BM Genel Kurulu’nda, AB’yi temsil eden Danimarka temsilcisi ile Türkiye temsilcisinin karşılıklı görüş ayrılığı belirttiklerini yazdı. Habere göre, Avrupa Birliği’ni temsil eden Danimarka sözcüsünün, söz konusu tasarıda Kıbrıs’a ilişkin yer alan ifadelere itiraz ettiği, Türk temsilcinin ise söz alarak Danimarka temsilcisine yanıt verdiği bildirildi.

Habere, “Ekonomik İş Birliği Örgütü" (ECO) konusunda bir karar tasarısının görüşülmesi sırasında söz alan Danimarkalı temsilcinin, tasarının içerisinde yer alan “Kıbrıs’a ilişkin ifadelerin BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını” iddia etti. Söz konusu temsilci, tasarının benimsenmesinin, metnin BM Genel Kurul tarafından onaylandığı anlamına gelmediğini ancak olumlu oy da veremeyeceklerini vurguladı.

Gazete, “Bakü Deklarasyonu’nda Kıbrıs Türk devletine gözlemci statüsü verilmesinin memnunlukla karşılandığının belirtildiğini aktarırken, tasarının 118 oyla kabul edildiğini kaydetti.

Habere göre, tasarının kabulünden sonra söz alan Türkiye temsilcisi “Kıbrıslı Rumları adanın tek sahibi kabul eden zihniyetin bundan vaz geçmesi gerektiğini” belirterek, Türkiye’nin KKTC’nin yanında olmayı ve Kıbrıslı Türklerin sesini tüm uluslararası alanlarda duyurmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.