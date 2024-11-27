Lefkoşa'da meydana gelen "KKTC'de İkamet İzinsiz” kalmak suçundan tutuklanan Nijeryalı Loveth Omon Anthony dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.11.2024 tarihinde saat: 21:46'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrolde zanlının 22.03.2022 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiği ve 21 Mayıs 2022 tarihinden 25.1.2024 tarihine kadar toplam 951 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı ve 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.