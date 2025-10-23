Piyasa Değeri 8 Milyon TL Olan Ürünlere El Konuldu
Denetimler sırasında, çeşitli türlerdeki tarihi geçmiş baharatların torbalar halinde depolandığı ve buradan marketler ile farklı gıda işletmelerine dağıtımının yapıldığı belirlendi. Halk sağlığını hiçe sayan bu baharatların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.
Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, tüm baharatlara derhal el koyarak müsadere işlemi gerçekleştirdi ve işletme hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı.
Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumanın en öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Oza, "Gazimağusa Belediyesi olarak halkın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete izin vermeyiz. Kuralsızlığa ve denetimsizliğe karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.