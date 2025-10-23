Piyasa Değeri 8 Milyon TL Olan Ürünlere El Konuldu

Denetimler sırasında, çeşitli türlerdeki tarihi geçmiş baharatların torbalar halinde depolandığı ve buradan marketler ile farklı gıda işletmelerine dağıtımının yapıldığı belirlendi. Halk sağlığını hiçe sayan bu baharatların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türk Bilim İnsanlarını Onurlandıran Törende Yer Aldı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türk Bilim İnsanlarını Onurlandıran Törende Yer Aldı
İçeriği Görüntüle

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, tüm baharatlara derhal el koyarak müsadere işlemi gerçekleştirdi ve işletme hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumanın en öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Oza, "Gazimağusa Belediyesi olarak halkın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete izin vermeyiz. Kuralsızlığa ve denetimsizliğe karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
571356742 1674795853815920 6677855144781151672 N571103345 1674795860482586 264626023770087427 N