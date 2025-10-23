Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmadan dolayı 10.00-13.00 saatleri arasında; Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ile su pompaları ve Başpınar’ın doğusuna elektrik verilemeyecek.