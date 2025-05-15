Akdeniz'de dün sabaha yakın saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, Muğla’nın yanı sıra Balıkesir, Aydın, İzmir ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Kıbrıs’ta da etkisini gösteren deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.