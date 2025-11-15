Piyangolar Birimi, 15 Kasım Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Tutku Beyit tarafından satılan "48469" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48469" numaralı bilete isabet etti.
-Yılbaşı çekilişi biletleri Pazartesi satışa sunulacak.
31 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL olurken, toplam ikramiye 25 milyon 566 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.
İkramiye kazanan numaralar:
6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48469
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
90336
100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
52175
86752
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07466
59048
71854
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09021
35424
67000
85813
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00600
53212
69274
77616
95800
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07114
07420
09711
57782
62891
71428
84981
87674
88292
88767
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11768
19463
20341
25487
26617
27744
35910
39383
50248
52023
64143
65242
73076
75895
76161
79825
87100
90386
93562
95886
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02964
03542
05906
07321
09393
18092
20164
31994
32360
35635
37031
48757
49363
53577
53763
54500
60367
60988
63899
69331
74717
75640
79792
85468
94569
6,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08469
18469
28469
38469
40469
41469
42469
43469
44469
45469
46469
47469
48069
48169
48269
48369
48409
48419
48429
48439
48449
48459
48460
48461
48462
48463
48464
48465
48466
48467
48468
48479
48489
48499
48569
48669
48769
48869
48969
49469
58469
68469
78469
88469
98469
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
8