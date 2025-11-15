Piyangolar Birimi, 15 Kasım Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Tutku Beyit tarafından satılan "48469" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48469" numaralı bilete isabet etti.

-Yılbaşı çekilişi biletleri Pazartesi satışa sunulacak.

31 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL olurken, toplam ikramiye 25 milyon 566 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

İkramiye kazanan numaralar:

6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48469

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

90336

100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

52175

86752

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07466

59048

71854

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09021

35424

67000

85813

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00600

53212

69274

77616

95800

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07114

07420

09711

57782

62891

71428

84981

87674

88292

88767

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11768

19463

20341

25487

26617

27744

35910

39383

50248

52023

64143

65242

73076

75895

76161

79825

87100

90386

93562

95886

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02964

03542

05906

07321

09393

18092

20164

31994

32360

35635

37031

48757

49363

53577

53763

54500

60367

60988

63899

69331

74717

75640

79792

85468

94569

6,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08469

18469

28469

38469

40469

41469

42469

43469

44469

45469

46469

47469

48069

48169

48269

48369

48409

48419

48429

48439

48449

48459

48460

48461

48462

48463

48464

48465

48466

48467

48468

48479

48489

48499

48569

48669

48769

48869

48969

49469

58469

68469

78469

88469

98469

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

8