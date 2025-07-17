Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından düzenlenen yeterlilik sınavlarıyla öğretmenlik ön giriş sınavları hafta sonu yapılıyor.

6 bin 312 adayın katılacağı sınavlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, tüzük değişiklikleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, kamu görevlileriyle ilgili sınav tüzüğünde yapılan yeni düzenlemeyle sınavlarda başarılı olup kamuda çalışmaya hak kazananların ikamet ettiği en yakın ilçeye yerleştirildiğini açıkladı.

Komisyonun çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Köseoğlu, 2024’te 18 bin kişinin sınavını yaptıklarını söyleyerek, “Sınav süreçlerinde herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gelişmiş güvenlik ve denetim sistemleri uygulanıyor. Liyakat, şeffaflık ve eşitlik KHK’nın vazgeçilmez ilkeleridir” dedi.

-Yeterlilik ve öğretmenlik ön giriş sınavları hafta sonu yapılacak

İlk olarak hafta sonu yapılacak sınavlarla ilgili bilgi veren Ömer Köseoğlu, öğretmenlik ön giriş sınavının cumartesi günü saat 09.30’da Bayraktar Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu olmak üzere 3 merkezde olacağını söyledi.

Orta düzey yeterlik sınavının da cumartesi yapılacağını belirten Köseoğlu, saat 14.00’te başlayacak sınavın Bayraktar Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu olmak üzere 4 merkezde gerçekleşeceğini ifade eti.

- Pazar gün de sınav var

Köseoğlu, alt düzey yeterlik sınavının pazar günü saat 09.30’da Atleks Sanverler Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve İrsen Küçük Ortaokulu olmak üzere 6 merkezde olacağını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Köseoğlu, üst düzey yeterlik sınavının pazar günü saat 14.00’te Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacağını ifade etti.

- 6 bin 312 aday yarışacak

4 bin 880’i yeterlilik, bin 432’si öğretmenlik ön giriş sınavı olmak üzere sınavlara toplam 6 bin 312 kişinin katılmasını öngördüklerini belirten Köseoğlu, yeterlilik sınavlarından üst düzeye 155; orta düzeye 2 bin 22; alt düzeye 2 bin 703 adayın katılacağını söyledi.

Köseoğlu, öğretmenlik ön giriş sınavına da bin 432 kişinin gireceğini ifade etti.

- Sınavla ilgili hatırlatmalar

Sınavlara katılacak tüm adaylara 14 Temmuz pazartesi günü sınav yeriyle saatini bildiren SMS gönderildiğini, adaylara, aday numaraları üzerinden khk.gov.ct.tr web sitesinden de çağrı yapıldığını kaydeden Köseoğlu, SMS ulaşmayan adayların sınav bilgilerine web sitesinden ulaşabileceğini de ifade etti.

Adayların sınava girişte KKTC kimlik kartı veya kimliği doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu hatırlatan Ömer Köseoğlu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını da hatırlattı.

Adayların sınava en geç 30 dakika kala salonun önünde hazır bulunması gerektiğini de hatırlatan Köseoğlu, sınav esnasında 2 B gibi koyu, parlak ve yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanılmasına özen gösterilmesini istedi.

Yumuşak bir silginin tercih edilmesi, cevap anahtarında işaretlenecek dairelerin dışına çıkılmaması gerektiğini de anımsatan Ömer Köseoğlu, tüm adaylara sınavlarda başarı diledi.

Geçici sınav sonuçlarının aynı gün içinde khk.gov.ct.tr resmi web sitesinden duyurulacağını da belirten Köseoğlu, kesin sonuçların 3 iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesinden sonra belirleneceğini dile getirdi.

Ömer Köseoğlu, başarılı adayların sonuçların kesinleşmesiyle sertifikalarını duyurulacak tarihte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’ndan alabileceğini de belirtti.

Mevzuatlarda değişiklik

Açıklamasında son dönemde Öğretmenler Sınav Tüzüğü ile Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerle ilgili de bilgi veren Köseoğlu, önce öğretmenlerle ilgili tüzüğe değindi.

Ömer Köseoğlu, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan son değişikliğin İngilizce dilinde eğitim veren okullarda görev yapacak öğretmenlerle ilgili olduğunu söyleyerek, bundan böyle C1 düzeyinde İngilizcesi olan ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) alanıyla ilgili yeterli puanı alan öğretmen adaylarının İngilizce dilindeki öğretmenlik branş sınavlarına başvuruda bulunabileceğini aktardı.

KHK’da yeni yazılım… Kamuya ilk atamalarda sistem otomatik yerleştirme yapacak, adayın ikametgahı dikkate alınacak...

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle kamuya ilk atamalarda münhal ilan edilen ilçelere yerleştirme için algoritma bir yazılım geliştirildiğini de açıklayan Köseoğlu, yeni düzenlemeyle kişilerin ikamet, medeni hal ve durumu, çocuk sahibi olup olmadığı ve başarı durumu gibi kriterlere bakılarak söz konusu sistem üzerinden otomatik yerleştirme yapıldığını söyledi.

Köseoğlu, bu değişiklikle tüm adayların ikamet ettiği en yakın ilçeye yerleştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

- Sınav sonuçlarına itirazla ilgili uygulamada da değişiklik var

Sınav sonuçlarına itirazlar konusunda da yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirten Ömer Köseoğlu, geçmişteki düzenlemede itirazlar üzerine bir soru iptal edilirse bu sorudan puan almayan adaylara puan verildiğini anımsatarak, yeni uygulamada bunun yapılmadığını söyledi.

Köseoğlu, yeni uygulamada, hatalı sorunun iptaliyle geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlendiğini, iptal edilen soru üzerinden puan verilmediğini kaydetti.

2024’te 18 bin kişi KHK’nın sınavlarına girdi

Açıklamasında bazı istatistiki verileri de paylaşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, 2024’te 176 yazılı sınavla yaklaşık 18 bin kişinin sınavını yaptıklarını, 18 bin kişiden 4 binin kamu görevi için ilk atama sınavlarına girdiğini, sınavlarda başarılı olan 450 adayın atamasının yapıldığını belirtti.

Ömer Köseoğlu, 2024’te 2 bin 300 kişinin öğretmenlik için ilk atama sınavına girdiğini, adaylardan 350’sinin münhal ilan edilen okula yerleştiğini yine 2024’te 11 bin 700 kişinin de yeterlilik, öğretmenlik ön giriş ve İngilizce dil sınavlarına katıldığını aktardı.

Köseoğlu, geçen yıl istihdam edilen 800 kişiden yüzde 70’inin kadın, yüzde 30’unun erkek olduğunu da açıkladı.

350 terfi

Ömer Köseoğlu, komisyonun yine 2024’te 180 toplantıyla 350 kişinin terfisini yaptığını, asalet onay, nakil, görevlendirme disiplin işlemleri gibi çeşitli kararlar ürettiğini de belirtti.

Örnek sorular artık sistemde

Sınava hazırlanacak adayların çalışmalarına yön vermek amacıyla yeni uygulama başlattıklarını da açıklayan Ömer Köseoğlu, ilk etapta İngilizce yeterlik sınavı öncesi örnek İngilizce soruları sisteme yüklediklerini söyledi.

Memnuniyetle ilgili birçok geri dönüş aldıklarını da ifade eden Köseoğlu, komisyonun resmi web sitesinde Anayasa, Eğitim Bilimleri, Genel Kültür, Genel Yetenek, Kamu Görevlileri Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ve öğretmenlik branş sorularının paylaşıldığını, paylaşımların devam edeceğini dile getirdi.

KHK sosyal medyada

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun kurumsal yapısını güçlendirmek, görünürlüğünü artırmak için bazı adımlar atıldığını da kaydeden Köseoğlu, Instagram hesaplarının çok yakında devreye gireceğini açıkladı.

Komisyonun kullanıcı dostu yeni web sitesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Ömer Köseoğlu, bilgiye kolayca erişilebilen, arama motorlarının aktif olarak çalıştığı bir web tasarımını devreye koymak istediklerini söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun facebook sayfasının bir süredir devrede olduğunu da belirten Köseoğlu, dıştan aldıkları hizmet sayesinde bundan sonra tüm KHK ile ilgili görsellerin, duyuruların ve bilgi içeriklerinin kurumsal standartla bu sayfa üzerinden yayınlanacağını dile getirdi.

“Hedefimiz 2026 yılında sadece online başvuru almak”

Online başvuru uygulamasının 2 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü, adayların tamamının bu seçeneğe yönelmesi için teknik çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Köseoğlu, çalışmaların bir kaç ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Köseoğlu, “Hedefimiz 2026’da sadece online başvuru almaktır” dedi.

“KHK ile ilgili bazı yanlış algılar var”

Kamu Hizmeti Komisyonu hakkında bazı yanlış veya eksik bilgiler olduğunu da belirten Köseoğlu, bunlardan birinin de kamuda işe giren herkesin komisyon tarafından atandığıyla ilgili olduğunu söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yalnızca Kamu Görevlileri Yasası, Öğretmenler Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na tabi olan asıl ve sürekli personelin atamasından sorumlu olduğunu vurgulayan Ömer Köseoğlu, devlet kurumlarında görev yapan geçici, sözleşmeli veya proje bazlı personelin KHK tarafından işe alınmadığını, komisyonun bu tür personel üzerinde herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu bulunmadığını dile getirdi.

“KHK sadece yazılı ve sözlü sınav yapar” şeklinde başka bir yanlış algı daha olduğunu belirten Köseoğlu, komisyonun görevinin sadece sınav düzenlemek olmadığını da fade etti.

Köseoğlu, atama, terfi, disiplin, sicil, nakil, emekliye sevk, azil, sınav sonuçlarına itiraz süreçlerinin, kamu personel sisteminin sağlıklı işlemesini sağlamanın da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görevleri arasında bulunduğunu ifade etti.

“Şaibeye mahal vermeyecek güvenlik ve denetim sistemleri uygulanıyor”

KHK sınavlarında başarının yalnızca bilgiye, sınav performansına ve yetkinliğe dayandığını da vurgulayan Köseoğlu, “Komisyon sınavlarını geçmek için torpil gerekiyor” şeklinde başka bir yanlış algı olduğunu ancak bunun yavaş yavaş değiştiğini dile getirdi.

Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınav süreçlerinde herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gelişmiş güvenlik ve denetim sistemleri uyguladığını vurguladı.

Sınav merkezlerinin 7 gün 24 saat alarm ve kamera sistemleriyle izlendiğini giriş ve çıkışların biyometrik (parmak izi) doğrulamayla kontrol edildiğini belirten Köseoğlu, merkeze yalnızca sınırlı sayıda yetkili personelin erişebildiğini, görevli personel ve danışmanların sınav süresince dış çevreyle temasının tamamen engellendiğini kaydetti.

Sınav merkezinde internet ve cep telefonu kullanımına izin verilmediğini de anımsatan Köseoğlu, sınav soru kitapçığının sınav saatine 24 saatten az süre kala soru bankasından algoritmik yazılım aracılığıyla rasgele alınarak oluşturulduğunu dile getirdi.

“Soruşturma başlatma yetkisi KHK’da değil”

Son dönemde kamu görevlilerinin işlediği suçtan ya da uygunsuz davranıştan ötürü gerekli ceza ve veya yaptırımlar için KHK’ya başvuru geldiğini, bunun usulen yanlış olduğunu belirten Köseoğlu, yasa gereği kamu görevlilerinin işledikleri bir suç ya da davranıştan ötürü cezalandırılmalarıyla ilgili sürecin kendi kurumlarında başladığını söyledi.

Köseoğlu, böyle bir soruşturmayı başlatma yetkisinin kurumun en üst düzey amirine ait olduğunu da hatırlattı.