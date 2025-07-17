Mesarya bölgesinin doğusundaki küçük köylerimizden olan Mutluyaka sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mutluyaka köyünün sevilen insanlarından 74 yaşındaki İlhan Kurtoğlu bu sabah hayatını kaybetti.

Çevresinde sevilen sayılan birisi olarak bilinen sokaklarda sahillerde ayaklı market olarak çantası ile dolaşıp eşya satan İlhan Kurtoğlu’nun anı ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Mutluyaka Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mutluyaka Mezarlığı’na defnedilecek.