Ağırlığı 5 ton ve üzerinde olan kamyonların, kamu mesaisinin başlamasından önceki bir saatlik sürede trafiğe açık yollarda seyretmesine yönelik kısıtlama, 31 Ağustos’a kadar geçici olarak kaldırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kısıtlama, 1 Eylül tarihinden itibaren eğitim-öğretim yılının başlaması öncesinde yeniden yürürlüğe girecek.

Karayolları Dairesi tarafından, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Fasıl 83 Umumi Yollar Yasası’nın 4’üncü maddesi uyarınca yayımlanan bildiride, uygulamanın sabah saatlerindeki trafik akışını düzenlemek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.