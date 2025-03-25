Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofraları, bu Ramazan ayında da adanın dört bir yanında vatandaşları bir araya getiriyor.

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Lefke ilçelerinde toplam 21 noktada kurulan sabit iftar sofraları, Ramazan’ın bereketini paylaşmak isteyenleri ağırlıyor.

Bunun yanı sıra, her gün farklı bölgelerde düzenlenen geçici iftar sofralarıyla da Ramazan ayının manevi atmosferi geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Gönül Köprüsü projesi kapsamında ise köy ziyaretleri gerçekleştirilerek halk iftar sofralarına davet ediliyor. Paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bu proje sayesinde, Ramazan’ın manevi değerleri yaşatılırken, vatandaşlara çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofraları, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek hoşgörü ve sevgi bağlarını pekiştiriyor.

5 BİN KURU GIDA KOLİSİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI”

Öte yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin kuru gıda kolisinin ulaştırıldığını duyurdu.

Vakıflar’dan yapılan açıklamada, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gıda kolilerinin Ramazan ayının ilk haftasında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine şeffaf bir şekilde dağıtıldığı belirtildi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğu dikkate alınarak, söz konusu kolilerin dağıtımında gerekli tüm önlemlerin alındığı ve takibinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, kolilerin bantlarının söküldüğü veya ürünlerin çalındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.