Tüketici enflasyonu İstatistik Kurumu’na rağmen artmaya devam ediyor.

Kurum, bir kez daha aylık enflasyonu Türkiye’nin altında hesaplarken, vatandaş ateş püskürdü!

Resmi verilere göre yıllık enflasyon %59.88; 2024’ün 11 enflasyonu ise %51.63 oldu. 45 aydır artan enflasyon Mart 2021-Kasım 2024 arasında %676 oranında artış gösterdi.

KKTC İstatistik Kurumu’nun “Kasım ayındaki hayat pahalılığını” sadece %0.78 oranında açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi’ni (tüketici enflasyonu) önceki gün açıklayan kurumun verdiği rakam vatandaşı kızdırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyonu %2.24 oranında açıklarken, KKTC’de enflasyonun %1’i bile bulamaması, sosyal medyada hem alay konusu hem de kızgınlık yarattı.

Bazı vatandaşlar çok ağır eleştirilerde bulunurken, en hafif eleştirilerden biri, “Kurum yetkilileri ile biz başka ülkelerde yaşıyoruz” ifadelerini taşıyordu. Sendikal çevrelere göre, “Rakamlar, yıl sonunda verilecek hayat pahalılığını aşağıda tutuma çabalarından kaynaklanıyor.”

İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı Kasım verileri, enflasyonun “aylık” artış serisinin 45 aya çıktığına işaret ediyor. Aylık düşüş en son Şubat 2021’de sadece %0.02 oranında kayıtlara geçmişti. Mart 2021-Kasım 2024 arasındaki dönemde tüketici fiyat endeksinde yer alan maddelerin tümünün astronomik oranlarda zamlanırken, 45 aylık sürede fiyatlardaki artış oranı %677’yi buldu.

11 AYDA YAKLAŞIK %52 ARTTI

İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı “hissedilenden çok daha düşük” Tüketici Fiyatları Endeksi verileri, yine de KKTC ekonomisinin içinde bulunduğu krizi saklamaya yetmedi. Başbakanlığa bağlı kurumun 2024 yılının 11’inci ayı verilerine göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.78 oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51.63 oranında ve bir önceki yılın Kasım ayına göre ise %59.88 oranında artış gösterdi.