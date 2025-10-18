KKTC Havalimanında sivil hizmet görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan Afgan uyruklu 61 kişinin ülkeye giriş yapmasını sağlaması ve Budak ile birlikte üç Pakistanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’ya bırakmasıyla ilgili polis soruşturması derinleşti.

37 yaşındaki Resa Budak ve üç Pakistanlı 36 yaşındaki Jabir Hussain Mughal, 33 yaşındaki Muhammad Munir ve 43 yaşındaki Anees Ali Khan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis müfettişi, mahkemede olguları aktardı.

Polis, havalimanında sivil hizmet görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 10 farklı seferde 41 bin dolar karşılığında 15’i 18 yaşından küçük 61 Afgan uyruklu kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladığını söyledi. Zaifer, Jabir Hussain Mughal’ın kişi başı 300 dolar, Muhammad Munir’in 200 dolar, Anees Ali Khan’ın ise bin TL ve tespit edilemeyen miktarda benzin parası karşılığında ülkeye giriş yapan 61 Afganı Ercan’dan alarak, Güney Kıbrıs’a yasa dışı geçmelerini sağladıklarını açıkladı. Polis, Jabir Hussain Mughal’ın itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini; Afgan şahısların hangi bölgelerden güneye geçtiğini gösterdiğini söyledi. Polis, ayrıca Jabir Hussain Mughal’ın 11 Haziran 2020 tarihinden beri toplam 3 bin 125 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını açıkladı. Polis, Muhammad Munir’in de itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, Anees Ali Khan’ın iki ifade verdiğini, ilk ifadesinde benzin karşılığında Afgan uyruklu şahısları Ercan’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ikinci ifadesinin ise tümünün tekzip edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Budak’ın sivil hizmet görevlisi olduğunu ancak açığa alındığını, yargılanıp suçlu bulunması halinde meslekten atılacağını belirtti. Polis, zanlı Budak’ın tutuklanmadan birkaç saat önce muhaceret sisteminden adadan giriş yaptığına dair işlem yaptığını, amacının kendisini yasal olarak ülkeden çıkmış gibi göstererek, yasa dışı yollardan güneye kaçmak olduğunu ifade etti. Polis, Afganların ülkeye gelmesi olayını organize eden şahıslardan birinin Türkiye’de, diğerinin güneyde olduğunu, Budak’ın her ikisiyle de temasının olduğunu dile getirdi. Polis, zanlının serbest kalması halinde güneye kaçabileceğini ifade etti. Polis, zanlı Anees Ali Khan’ın KKTC-Pakistan vatandaşı olduğunu, taksicilik yaptığını ancak soruşturma amaçlı başkası adına olan taksinin emare alındığını kaydetti. Polis, Mughal ve Khan’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade ederken, tüm zanlıların serbest kalması halinde güneye kaçabileceklerini, çünkü yasa dışı yolları çok iyi bildiklerini ifade etti. Polis, zanlıların davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, savcının sorusu üzerine Türkiye’deki şahsın Afganların fotoğraflarını Budak’a attığını, Ercan’a gelince şahıslar o şekilde tanıdığını belirtti. Zanlı Muhammad Munir ile Resan Budak’ın avukatları tutuksuz yargı talebine itiraz etti. Savunma, mahkemeye hem kefil hem tanık dinletmeyi talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, teminat duruşmasını 21 Ekim Salı gününe erteledi.