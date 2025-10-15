Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ekim 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "26240" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.
15 Kasım’a özel çekiliş
15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon olarak belirlendi. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26240
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00753
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32106
72706
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71902
77153
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00940
65478
75917
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02242
24287
33758
40685
43808
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04794
06460
12439
14610
22023
25047
34130
38906
64314
68168
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10372
12964
15074
31818
36875
40460
45271
46681
60629
69402
2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06240
16240
20240
21240
22240
23240
24240
25240
26040
26140
26200
26210
26220
26230
26241
26242
26243
26244
26245
26246
26247
26248
26249
26250
26260
26270
26280
26290
26340
26440
26540
26640
26740
26840
26940
27240
28240
29240
36240
46240
56240
66240
76240
Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51
71
Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
6