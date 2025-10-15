Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ekim 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "26240" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

15 Kasım’a özel çekiliş

15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon olarak belirlendi. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26240

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00753

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32106

72706

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71902

77153

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00940

65478

75917

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02242

24287

33758

40685

43808

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04794

06460

12439

14610

22023

25047

34130

38906

64314

68168

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10372

12964

15074

31818

36875

40460

45271

46681

60629

69402

2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06240

16240

20240

21240

22240

23240

24240

25240

26040

26140

26200

26210

26220

26230

26241

26242

26243

26244

26245

26246

26247

26248

26249

26250

26260

26270

26280

26290

26340

26440

26540

26640

26740

26840

26940

27240

28240

29240

36240

46240

56240

66240

76240

Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51

71

Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

6