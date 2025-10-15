Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen “Zafer Adasından Zafer Şehrine Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Türkiye’den gelen öğrenci grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören akranlarıyla bir araya gelerek, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete öğretmenler, akademisyenler ve yazarlar da eşlik etti.

Prof. Dr. Tümer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür programların gençler arasında kültürel etkileşimi ve dayanışmayı artırdığını belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gençlerin kültürel bağlarını güçlendiren ve ortak tarih ile değerler etrafında buluşturan projelere önem vermektedir. Bu doğrultuda geliştirilen iş birliklerinin artarak sürmesi ve yeni imkânlarla zenginleşmesi, kurum açısından kıymetli bir hedeftir. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimleri ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.