Girne Turizm Limanı’nda, ülkeye TIR ile gümrüksüz makyaj malzemesi sokmaya çalışan Ahmet Sarı, “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklandı. Skandalın en çarpıcı yönü ise kaçak ürünlerin, KKTC Tarım Dairesi’ne ait RHA plakalı resmî araca bırakılmasıyla ortaya çıktı. Devletin vatandaşa hizmet sunması için tahsis edilen araçların, yasa dışı faaliyetlere karıştığına dair iddialar toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Girne Limanı’nda patlak veren son olay ise bu endişeleri doğrular nitelikte. Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen gümrüksüz makyaj ürünlerinin Tarım Dairesi’ne ait Resmî Hizmet Aracında bulunması, hem kaçakçılığın boyutlarını hem de denetim mekanizmalarındaki zaafları gün yüzüne çıkardı. Halkın vergileriyle alınan araçların böylesi suçlara karıştırılması, toplumda “devlete güven” algısını zedeleyen ağır bir skandal olarak tarihe geçmeye aday görünüyor.

Polis memuru, zanlı Ahmet Sarı’nın ürünleri Mersin Limanı’nda kimliğini bilmediği “Aynur” isimli bir kişiden teslim aldığını, ardından Girne’ye giriş yaptıktan sonra kaçak malları Tarım Dairesi’nde görevli bir teftiş müfettişinin sorumluluğunda olan resmî aracın içerisine yerleştirdiğini ifade etti. Ancak gizli teslimat planı kısa sürede deşifre oldu ve zanlı, kaçak malları bıraktıktan kısa bir süre sonra limanda yakalandı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, yalnızca zanlı Sarı’nın değil, aynı zamanda Tarım Dairesi müfettişi H.C.’nin de soruşturmada kilit rol oynadığını açıkladı.

Edinilen bilgide aynı ürünler Ağustos ayının ilk haftası yine ülkeye sokulmak istendi, vergisi ödenmediği için iade edildi. Polis, H.C.’nin cep telefonunun incelenmesi halinde skandalın derinleşebileceğini ve yeni tutuklamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Yargıç Temay Sağer, zanlı Ahmet Sarı’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verirken, hem Sarı’nın hem de teftiş müfettişi H.C.’nin telefonlarının incelenmesine yönelik bilişim emri verdi.