Ülkemizde son günlerde meydana gelen galeri kurşunlamaları olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz gün Cumartesi sabaha yakın Hamitköy’de faaliyet gösteren Sami Doğan’a ait Sami Doğan Motors isimli galeri kurşunlandı. İş yerine iki el ateş edilirken, kurşunlar cama ve duvara isabet etti. Meydana gelen olayın ardından 19 ve 20 yaşlarında iki genç tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre; Sami Doğan’ı geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde arayan kimliği meçhul şahıslar, 300 bin dolar haraç istedi. İddiaya göre; söz konusu şahıslar, parayı vermemesi halinde iş yerini yakmakla, bombalamakla ve kendisini öldürmekle tehdit etti.

Gerçekleştirilen kurşunlama olayına methaldar olduğu düşünülen zanlılar Hamit Altıok ve Muhammed Emiray Naifoğlu önceki gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hoca Sokak üzerinde, ülkede turist olarak bulunan zanlılar 20 yaşındaki Hamit Altıok ve 19 yaşındaki Emiray Naifoğlu'nun tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları 1 adet tabanca ile Lefkoşa'da Sakin Sami Doğan’ın işletmeciliğini yaptığı Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu ayni tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mesele ile ilgili olarak yine ayni tarihte zanlıların kaldıkları adreste 06.55 - 07.20 saatleri arasında temin edilen derdest emri gereği bir arama gerçekleştirilmiş ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmamıştır.

Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.