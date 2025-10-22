Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya adanın güneyi ve kuzeyi ile Türkiye’den toplam 39 dalıcı katılım gösterdi.

Kervansaray Halk Plajı, Escape Plajı, Manolya Hotel Plajı, Lapta Balıkçı Barınağı ve Esentepe Halk Plajı ve Camelot Plajı olarak altı farklı noktadan start verilen yarışmada; Amphora Dive Center, Dive Shack, Scuba Cyprus, Nautilus Diving School, North Cyprus British Scuba Center, Esentepe Sub Aqua Club ve Underwater Explorers dalış merkezlerinin katkı koydukları belirtildi.

Hakan Onurlu, Buket Özatay, Erol Uysal, Tarık İzbul, Kadri Ateş Evirgen ve George Nicolaou’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın sonuçları cuma günü saat 19.00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda açıklanacak.