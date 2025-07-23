3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 7. Gün karşılaşmaları salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

7. Gün programı sonunda toplamda oynanan 155 karşılaşma sonunda kategorilerinde adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 24 Temmuz akşamı oynanacak olan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlanacak. Kapanış müsabakaları saat 18.00 de başlayacak.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde kategorilere göre finale yükselen takımlar

U12 Kız GMBÇS 1- DAÜ 3

U13 Erkek KGM 1- GMBÇS 1

U16 Kız GMBÇS 3-GMBÇS 1

U17 Erkek GMBÇS 1-GMBÇS 2

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Kategorisi

Ceren-Diyar / Nazlı-Hatice

Osman Çetintaş Büyük Erkekler Kategorisi

Umut-Rufaro/ Ferdi -Ahmet

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 3. lük karşılaşmaları

U12 Kız GMBÇS 5-MVOSD 1

U13 Erkek YDÜ 1-GMBÇS 2

U16 Kız Cihangir 1-GMBÇS 4

U17 Erkek GMBÇS 4-GMBÇS 5

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Kategorisi

Eylül -Özgü/ Şerifenaz-Sima

Osman Çetintaş Büyük Erkekler kategorisi

Eren-Ali / Ersen-Yusuf

24 Temmuz Kapanış Programı

U16 Kızlar 3. lük saat 18.00

U16 Kızlar Final saat 18.00

U17 Erkekler 3. lük saat 18.30

U17 Erkekler Final saat 18.30

U12 Kızlar 3. lük saat 19.00

U12 Kızlar Final saat 19.00

U13 Erkekler 3. lük saat 19.30

U13 Kızlar Final saat 19.30

Osman Çetintaş Büyük Erkekler 3 lük saat 20.00

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar 3. lük saat 20.00

Osman Çetintaş Büyük Erkekler kategorisi Final 21.00

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar kategorisi Final 21.45