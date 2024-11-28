Mağusa Limanı’nda bir araçta ele geçirildiği iddia edilen yüklü miktardaki para konusu hala sır. Polis söz konusu araçta herhangi bir para bulunmadığını açıkladı.

Ancak 3 milyon sterlin civarında paranın (yaklaşık 132 milyon TL) ülkede araba galerisi bulunan S.B adlı kişinin İngiltere’den getirttiği araçlardan biri içerisinde ülkeye soktuğu iddia edilirken adı bizde saklı olan galericinin, iddiaları reddettiği ileri sürüldü.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, İngiltere’den Gazimağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde birkaç milyon sterlin bulunduğunu ve polisin devrede olduğunu duyurmuştu.

ONAL

Öte yandan Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal da konuyla ilgili açıklama yaptı. Onal, “Oto alım satım işleri ile faaliyet gösterenlerin sayılarının kontrolsüz ve ölçüsüz artması problem. Burada devletin regüle edici bir fonksiyon üstlenmesi lazım” dedi.

Onal’ın açıklaması şöyle:

“Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir araç ile önemli miktarda nakdin kayıt dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı ile ilgili haberleri bizlerde basından takip ediyoruz Bu olayla ilgili birkaç notum olacak, paylaşmak istiyorum

Anladığımız kadarıyla bir ihbar var Bu ihbar üzerine yapılan kontrollerde bulunan birşey yok İhbar doğru mu yoksa asılsız ve karalama amaçlı mı henüz bilmiyoruz

Bu konularda resmi bir açıklama henüz yok. Muhtemelen soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için gizli şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Ama ülkemizde hiçbir şeyin gizli kalmadığını ve resmi açıklama yapılmadığında söylentilerin gerçeklerin yerini almaya başladığını, bunun ise ülkeye zarar verdiğini unutmamak gerekli. O yüzden, kamuoyunu hem zamanında hem de doğru bilgilerle beslemek önemli.

1/2024 sayılı Suç Gelirleri ile mücadele etmek üzere Meclis’te oybirliği ile onaylanan yasanın ve önceki yasanın yükümlülerinden birisi de Oto Alım Satım İşleri ile faaliyet gösterenler (Yasadaki ifade ile “Motorlu Arac Satıcıları ve/veya Oto Galeriler”) Hatta bu işletmelerin bünyelerinde uyum görevlisi bulundurmaları gerekiyor.

Yükümlülüklerini yerine getiriyorlar mı getirmiyorlar mı, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı, bu konularda kendilerini sorumlu devlet organlarımız bilgilendirdi ve eğitti mi bilmiyorum. Ama sadece Oto Alım Satımla uğraşanlar değil tüm yükümlülerle ilgili farkındalık eğitimleri vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sorumlu olan Bakanlığın aksiyon alması gerekiyor (hatta gerekiyordu)

Oto Alım Satım İşleri ile faaliyet gösterenlerin sayılarının kontrolsüz ve ölçüsüz artması bence bir problem. Burada da devletin regüle edici bir fonksiyon üstlenmesi lazım. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da proaktif aksiyonlar almak yerine, kamu izlemeyi ve işlerin neredeyse kontrolden çıkmasını bekliyor

Özet olarak;

İhbarın ciddiye alınarak soruşturma yürütülmesi, suç gelirleri ile mücadele konusunda önemli bir arzunun kurumlarımızda olduğunun bir göstergesi.

Ortada henüz somut bir tespit yokken, varmış gibi algı yaratılması ülkeye zarar veriyor, unutmayalım.

Kurumlarımızın yürüttüğü soruşturmaların sağlıklı bir şekilde tamamlanması için kendilerine fırsat ve zaman vermek zorundayız.

Başta MABEB (Mali Bilgi Edinme Birimi) olmak üzere devlet kurumlarımızın öğretici, yönlendirici, regüle edici, farkındalık yaratıcı fonksiyonlarını proaktif şekilde yerine getirmeleri ve konular kontrolden çıkmadan sahiplenmeleri ise şart”