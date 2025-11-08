Henüz 10 yaşındayken, 26 yıl önce Almanya’nın Hamburg şehrinde evinden şekerleme almak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hilal, için yeniden çalışma başlatıldı. Kaybolduğu dönemde Alman basını tarafından günlerce manşet olan küçük kızın ağabeyi Abbas Ercan (38), Hamburg Winterhude’deki bir inşaat iskelesine, üzerinde “Kız kardeşime ne yaptın?” yazılı dev bir afiş astırdı.

Poster aracılığıyla, olaya dair bilgi verebilecek kişilere 100 bin Euro (Yaklaşık 4,8 milyon TL) ödül verileceği duyuruldu.

Meyve suyu üreticisi True Fruits, Ercan ailesinin girişimiyle yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Şirket, dört hafta boyunca Hilal’in ve bir başka kayıp genç kadın olan Scarlett Salice (26, Bad Lippspringe) adlı kişilerin fotoğraflarını smoothie şişelerine basacağını açıkladı. Amaç, Hilal’in yüzünü yeniden milyonlarca kişiye ulaştırmak ve 26 yıl sonra bile olsa yeni bir ipucu elde etmek.