İngiltere'nin en ünlü ve en kalabalık ailesi olan Radford ailesi, çocuklarını okul döneminde izinsiz tatile götürdükleri gerekçesiyle okul idareleri tarafından para cezasına çarptırıldı. Aileye her çocuk için 65 sterlin (yaklaşık 3.666 TL), ayrıca 118 sterlin (yaklaşık 6.640 TL) mahkeme masrafı kesildi. Toplamda 756 sterlin (yaklaşık 42.600 TL) ek ödeme yapmak zorunda kaldılar.

Peki, Radfordlar 22 çocuğun masrafını nasıl karşılıyor?

Ailenin temel geçim kaynağı, baba Noel Radford'un 25 yıldır işlettiği "Radford Pie Company" adlı fırın. Fırın, aile markası haline gelmiş durumda ve İngiltere'nin kuzeyindeki Morecambe kasabasında faaliyet gösteriyor.

Aile, haftalık alışverişe yaklaşık 450 sterlin (yaklaşık 25.380 TL) harcadıklarını söylüyor. Anne Sue, evde "hiç bitmeyen bir iş yüküyle" uğraştığını belirtirken, aynı zamanda işletmeden gelen siparişlerle de ilgileniyor.

Artık büyüyen çocuklarından bazıları da aile işine katılmış durumda. Kızları Chloe ve oğulları Daniel, fırında tam zamanlı olarak çalışıyor.

Baba Noel ise 2023'te "emekli olacağını" açıklamıştı ancak kısa sürede pişman olup zaman zaman işinin başına geri döndü.

Radfordlar, devlet yardımı almadıklarını özellikle vurguluyor. Sue Radford, "İnsanlar bizi gizli milyoner sanıyor ama biz sadece kendi işimizden kazandığımız parayla geçiniyoruz" diyor.

Ailenin gelir kaynaklarından biri de televizyon programları. Radford ailesi, ilk kez "15 Kids and Counting" (15 Çocuk ve Gerisi Geliyor) adlı belgesel serisiyle tanınmıştı. Çocuk sayısı arttıkça programın adı da değişti: "22 Kids and Counting" serisiyle aile, İngiltere'nin en tanınan ailelerinden biri haline geldi...