Lefkoşa’da sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan itham edilerek tutuklanan Mahmoud Aldırdıry Abdalla Abdelrahım dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 18 Eylül 2025 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin zanlının yönetimindeki HK 799 plakalı van araç sürücüsünün, eski Renault önlerine geldiğinde o esnada trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Pınar Haydar yönetimindeki YN 722 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu kontrolsüzce ileri doğru savrulan YN 799 plakalı aracın, yine önünde durma noktasında olan Hüseyin Türkoğlu yönetimindeki RM 700 plakalı aracın arka kısmına çarptığını kaydetti. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ancak RM 700 plakalı araca tahmini 50 bin TL, YN 722 plakalı araca 120 bin TL ve HK 799 plakalı araca ise 60 bin TL maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlının sigortasız araç kullanıp trafik kazası yaptığından suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının Sudan vatandaşı olup ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek, davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve zanlının haftada bir gün imza vermesine karar verdi.