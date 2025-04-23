Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği, bağımsızlığın ve millet iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, Ankara’da, 105 yıl önce 23 Nisan 1920’de yakılan bağımsızlık meşalesinin, Türk milletinin kaderini değiştirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını kaydederek, “Bu tarih, yalnızca bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda halkın kendi iradesiyle yönetildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

-“Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı”

Kıbrıs Türk halkının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü rehber edindiğini söyleyen Çavuşoğlu, “demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bu tarihi gün aynı zamanda çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.” diyerek, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığını ve çocuklara verilen değerin en büyük göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların, ülkenin yarınlarını inşa edeceğini, barışın, kardeşliğin ve bağımsızlığın en güçlü savunucuları olacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Onlara daha aydınlık, daha güçlü ve daha huzurlu bir gelecek sunmak bizlerin en büyük sorumluluğudur” dedi.

-“Eğitim sistemimizi daha çağdaş ve güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Çavuşoğlu, çocukların yetişmesindeki en büyük emeğin halkın sorumluluğu olduğunu kaydederek, “Onlara vereceğiniz sevgi, ilgi ve destek, geleceğimizin şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Sizlerin fedakârlıkları ve özverileri sayesinde çocuklarımız, geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Eğitim sistemimizi daha çağdaş ve güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Çocuklara seslenen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Sevgili çocuklar; Sizler, ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Geleceğimizi inşa edecek olan sizlersiniz. Bugün aldığınız eğitim ve kazandığınız değerler, yarın ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır. Sizlere düşen en büyük görev, çok çalışmak, bilimi rehber edinmek, vatanınızı ve milletinizi her şeyin üstünde tutarak ilerlemektir.

Bilin ki bizler, sizlerin en iyi şartlarda eğitim alması, mutlu ve huzurlu bir geleceğe hazırlanması için tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu gurur gününü armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”