Oyunlara ilişkin basın toplantısı bu sabah 10.00'da Sayıştay toplantı salonunda yapılırken, toplantıya Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, ilgili spor federasyonlarının başkan ve yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

Cumartesi saat 17.00’de açılışı yapılacak oyunlar tenis, hentbol, halter ve vücut geliştirme, badminton, futbol tenisi, bisiklet, motor sporları, 3 x 3 basketbol, masa tenisi ve triatlon dallarında mücadelelere sahne olacak.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü, 9 federasyon ve otomobil kurumunun içinde bulunduğu organizasyonun Dr. Fazıl Küçük ismini taşıyan spor kompleksinde yer alacak olmasının önemli olduğunu belirtti ve katkı koyan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sütçü, bütçe ve olanakların izin vermesi halinde, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı, uluslararası boyutta bir organizasyon yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, gelenekselleşen oyunlara katkısı bulunanlara teşekkür ederek, maddi olanaklarla orantılı olarak oyunların her geçen yıl daha güzel ve verimli olduğunu belirtti.

Küçük, ilerleyen yıllarda Devletin de katkısıyla yabancı sporcuların da KKTC’ye gelip oyunlara katılımını beklediğini sözlerine ekledi.



