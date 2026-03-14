Birleşik Krallık'ta yaşayan şanslı bir kişi, EuroMillions çekilişinde tam 181 milyon pound kazanarak hayatını değiştirdi. Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar açıklanırken, bu zafer 2026 yılının şimdiye kadar en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Salı akşamı çekilen EuroMillions’ın kazanan sayıları ise 12, 14, 27, 44, 50 ve Lucky Stars: 4 ve 12 olarak açıklandı.

Geçen yıl Fransa’da bir bilet sahibi, EuroMillions jackpot’unda 212 milyon pound kazanmıştı.

Geçen yılın Haziran ayında ise İrlanda’dan bir aile grubunun EuroMillions jackpot’u 17 Haziran tarihinde 216 milyon pound değerinde ödül kazanmıştı. Bu ödül, 6 Haziran’da birkaç kez devretmesi sonucu maksimum seviyeye ulaşmıştı.

İrlanda’daki bu tarihi kazanç, daha önce Birleşik Krallık’tan çıkan ve Temmuz 2022’de 195 milyon pound ile rekor kıran EuroMillions ikramiyesini geçmiş oldu.

Böylece Birleşik Krallık’ta kazanan bu şanslı kişi, 2026 yılının en büyük ödülünü elde ederken, EuroMillions tarihindeki en yüksek ödüller listesinin üst sıralarında yer aldı.