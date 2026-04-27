Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, “2026 Tarımsal Desteklemelerin Belirlenmesi” kapsamında mesleki balıkçılara yönelik av malzemesi alım desteğinin başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs–10 Temmuz tarihleri arasında temin edilecek balıkçılık malzemeleri için, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç fatura bedelinin yüzde 50’si oranında destek sağlanacak.

Destek üst limitleri A sınıfı balıkçılar için 30 bin TL, B sınıfı balıkçılar için ise 80 bin TL olarak belirlendi.

Destek kapsamında ağ, olta, halat, balık bulucu cihazlar ve benzeri av malzemeleri yer alırken; göz açıklığı 36 mm (18 mm altı) olan ağlar, yakıt ve gıda harcamaları ile Güney Kıbrıs’tan yapılan alımlar kapsam dışında tutuldu.

Başvuruların, belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte Hayvancılık Dairesi’ne yapılacağı, uygun bulunan başvurulara ilişkin ödemelerin ise Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.