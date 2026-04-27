İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Lefkoşa Türk Belediyesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğiyle düzenlenen “İMO FEST Lefkoşa 2026” tamamlandı.

İMO’dan yapılan açıklamada, 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa’daki İMO Anı Parkı’nda gerçekleştirilen festivalin, çocukları ve aileleri bilim, sanat, teknoloji ve eğlenceyle bir araya getirdiği belirtildi.

Festival kapsamında bilim çadırı, deney alanları, kil ve seramik atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, balon oyun alanları, masal anlatımları, kukla gösterileri, çocuk zumbası, halk dansları gösterileri, modern dans performansları, konserler ve yaratıcı sanat atölyeleri düzenlendi.

Oluşturulan mini şantiye alanında çocukların “küçük mühendisler” olarak şantiye keşfi yaptığı, mini baraj yapımı gerçekleştirdiği ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda farkındalık kazandığı belirtilirken, düzenlenen ağaç dikimi etkinliğiyle çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandığı kaydedildi.

Festivalin açılışında, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler konuşma yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, onları küçük yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturmanın önemine dikkat çekti.

İlk kez doğrudan ailelere ve çocuklara hitap etmenin kendisi için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu belirten Ekinci, gelişmiş toplumların temelinde bilgi üreten, sorgulayan ve araştıran bireylerin bulunduğunu söyledi.

Ekinci, ülkenin kalkınması için bilime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da festivalin ikinci gününde etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklar ve ailelerle bir araya geldiği, bilimsel ve sosyal etkinlikleri inceleyip çocuklarla sohbet ettiği belirtildi.

Etkinlik sonunda sahne gösterileri sunulurken, etkinliklerde yer alan katılımcılara katkılarından dolayı katılım belgeleri takdim edildi.