Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak Hatice Cambulat için acil A Rh pozitif kana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
Kan vermek isteyen vatandaşların Gazimağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası’na başvurarak bağışta bulunabilecekleri belirtildi.
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Kan bağışında bulunacak kişilerin, başvurularını Hatice Cambulat adına yapmaları gerektiği ifade edildi.
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