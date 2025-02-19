Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu, 2019’dan bu yana çeşitli şehirlere “Dünya Spor Başkenti” unvanını veriyor. Bu yıl, sporun başkenti Monaco oldu.

Monaco Prensi II. Albert, ülkesinin 2025 Dünya Spor Başkenti seçildiğini duyuran plaketi törenle tanıttı.

Monaco Prensliği, sporun her alanında aktif bir ülke... 14 binin üzerinde lisanslı sporcu, onlarca federasyon ve birçok spor derneği Monaco’nun dinamik spor kültürünü oluşturuyor.

Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu, bu projeyle sporu bir sosyal refah aracı olarak teşvik etmeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl, Sofya görkemli bir törenle 2024 Dünya Spor Başkenti ilan edilmişti. Daha önce de Konya, 2023 Dünya Spor Başkenti unvanını gururla taşıdı.