2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi burs başvuruları 17 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi yazılı açıklamasında burs başvurularının, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin (YÖDİD) https://yobis.mebnet.net adresi üzerinden online olarak yapılacağını belirtti.

Çelebi, öğrencilerin başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere aynı internet sitesinde yer alan “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini de kaydetti.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2024-2025 Güz Dönemi burs hakkı kazanan öğrencilerin, burslarının devam edebilmesi için https://yobis.mebnet.net adresine girerek akademik bilgilerini güncellemeleri ve transkript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklemeleri gerektiğini vurgulayan Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadığını kaydetti.