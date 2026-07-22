Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Haravgi gazetesi, Miçotakis’in açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının yeniden başlamasını istediklerini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aldığı inisiyatifin, Avrupa Birliği normları ile BM çerçevesi zemininde ilerleme sağlanması yönünde önemli bir fırsat olduğuna, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, adil, kalıcı, işlevsel bir çözüm bulunmasının gerekliliğine işaret ettiğini yazdı.

Habere göre, Miçotakis, 20 Temmuz’un Helenizm için “Kanayan yara” olduğunu ifade ederek, “İşgalin yasadışı istila, köklerinden ayırma ve kayıpların akıbetinin belirlenememesi gibi trajik sonuçlara yol açtığını” kaydetti.

Miçotakis, özgürlüğü savunurken hayatını kaybedenleri de saygıyla andığını belirterek, Yunanistan’ın her daim Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu vurguladı.