“Let’s Do It! Lefkoşa 2025” isimli etkinlikte gönüllüler bir araya gelerek, Lefkoşa’nın 11 burcu içerisindeki sokak ve mahalleleri temizleyecek.

Kuzey’de Yeşil Barış Hareketi ve Güney’de Let’s Do It! Kıbrıs iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) ortak bir kutlamayla son bulacak.

Etkinlik, saat 09.30’da başlayacak. Katılımcılar, 09.20’de Kuzey’de Büyük Han ve Güney’de Faneromeni buluşma noktalarında bir araya gelecek. Kayıt gerektirmeyen etkinlikte, tüm temizlik malzemeleri de organizasyon tarafından karşılanacak.

Yeşil Barış Hareketi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “20 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde birlikte çalışmanın, bilinçli eylemlerin ve gelecek nesiller için sorumluluk almanın önemini birlikte hatırlayarak, doğamıza olan sevgimizi ve bağlılığımızı göstermek için sizleri de sahada görmekten mutluluk duyarız.” denildi.

Açıklamada, Dünya Temizlik Günü’nün, 2008 yılında Estonya’da başladığı ve bugün 191 ülkeden milyonlarca gönüllüye ulaşan küresel bir hareket olduğu kaydedilerek, Temizlik Günü’nde sadece çevrenin temizlenmekle kalınmadığı, topluma çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve çöp körlüğü konularında farkındalık kazandırılmaya çalışıldığı belirtildi.