Tüm Türkiye, 2 yaşındaki Yunus Emre'nin yaşam hakkının acımasızca elinden alınmasını konuşuyor. 23 yaşındaki anne Dilek Ç., çocuğunun çorbasına ve biberonuna tiner ile çamaşır suyu karıştırdı. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk 50 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Katil anne Dilek Ç. tutuklanırken, baba Yılmaz E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan cani annenin dikkat çekmemek için üvey ablasından da şikayetçi olduğu öğrenildi.

Katil annenin yaptıkları Türkiye'nin kanını dondurdu... Yeşil yeşil kusmaya başlayan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek bebek, kimyasal zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Annesi, bebeğine ne olduğunu bilmediğini iddia etse de gerçek sonradan ortaya çıktı. 14 Kasım'a kadar yaşam mücadelesi veren Yunus Emre bebek hayatını kaybetti.

BİBERONUNA TİNER KATMIŞ

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik olayı şu sözlerle aktardı:

"Öncelikle 2 yaşındaki bu bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi. 23 yaşındaki annesi bunalıma girdiği için bir parkta biberona tiner katarak ardından bu biberonu 2 yaşındaki bebeğine içiriyor. Bebek fenalaştıktan sonra Fatih ilçesinde bulunan bir hastaneye götürülüyor ve o hastanede tedavisine başlanıyor. "

ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Bu olayın ardından 23 yaşındaki anne sorguya alındı ve sorgulamasında her şeyi itiraf etti:

"BİBERONUNA TİNER KATTIM VE İÇİRDİM"

“Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi ve kendisine kimse sahip çıkmadı bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim bu nedenle çocuğun biberonuna tiner kattım ve içirdim”

ANNE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti'nin başlattığı soruşturma anne ve baba gözaltına alındı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

2 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE'NİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Çorbası ve biberonuna çamaşır suyu ile tiner katılarak acımasız şekilde yaşam hakkı elinde alınan 2 yaşındaki Yunus Emre'nin fotoğrafı ortaya çıktı.