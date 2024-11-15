Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, rallinin pazar günü 09.00-16.30 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Tırmanma rallisi kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Kaplıca-Kantara yolunun Kaplıca Kavşağı ile Kantara Meydanı arasında kalan kısmının, polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın ise kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.

Tırmanma rallisi devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.