Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 17. Hafta mücadeleleri bugün İskele’de oynanacak olan süper lig karşılaşmasıyla başlıyor.
Süper Ligin 17. Haftası bugün İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak olan DND Gençler Birliği – Mesarya maçıyla başlayacak. Saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemliğini Abdullah Genç yapacak.
Süper Ligin diğer maçları ise cumartesi ve Pazar günü oynanacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 17. Hafta programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
31 Ocak 2025, Cuma
18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Mesarya(Abdullah Genç)
1 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-M.Değirmenlik
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Gönyeli
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Çetinkaya
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Karşıyaka-Mağusa T.Gücü
2 Şubat 2025, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-CB Gençlik Gücü
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-A.Yeşilova
AKSA 1.LİG
1 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Türk Ocağı
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Maraş
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-A.Kozanköy
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Binatlı
2 Şubat 2025, Pazar
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Mormenekşe
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Düzkaya
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-N.Dipkarpaz
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Hamitköy