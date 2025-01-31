Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 17. Hafta mücadeleleri bugün İskele’de oynanacak olan süper lig karşılaşmasıyla başlıyor.

Süper Ligin 17. Haftası bugün İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak olan DND Gençler Birliği – Mesarya maçıyla başlayacak. Saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemliğini Abdullah Genç yapacak.

Süper Ligin diğer maçları ise cumartesi ve Pazar günü oynanacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 17. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

31 Ocak 2025, Cuma

18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Mesarya(Abdullah Genç)

1 Şubat 2025, Cumartesi

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-M.Değirmenlik

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Gönyeli

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Çetinkaya

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Karşıyaka-Mağusa T.Gücü

2 Şubat 2025, Pazar

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-CB Gençlik Gücü

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-A.Yeşilova

AKSA 1.LİG

1 Şubat 2025, Cumartesi

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Türk Ocağı

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Maraş

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-A.Kozanköy

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Binatlı

2 Şubat 2025, Pazar

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Mormenekşe

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Düzkaya

14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-N.Dipkarpaz

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Hamitköy