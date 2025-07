Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

KKTC ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak adına 150 iş insanı ile KKTC’ye geldiklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, uluslararası toplantıları da KKTC’de yapacaklarını söyledi.

Türk Yatırım Fonu Başkanı'nın da KKTC’de olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, fonun yatırıma desteğinin süreceğini, KKTC’nin de haklı davasında yanlarında olduğunu, ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durması adına da desteğe devam edeceklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın, uluslararası ilişkilerini geliştirmesi, tanınması, KKTC’yi temsil etmesi tanıtması adına her türlü desteği verdiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, e-ticaret alanında da KKTC’nin gelişmesi adına verdikleri desteği anlattı.