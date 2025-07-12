Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı” açılış töreni dün düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı konferansın açılışı, Grand Pasha Otel Lefkoşa’da yer aldı.

Konferansın açılışında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Deniz, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının refahı ve KKTC’nin güçlenmesi olduğunu ifade ederek, KKTC’yi yeni hedeflere taşımaları gerektiğini vurguladı.

Deniz, dünyanın gösterdiği değişimlere ayak uydurmak amacıyla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, ticarette yaşanan belirsizliklerin riski de birlikte getirdiğini, kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin de kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıyı oluşturmaları gerektiğini, bu çerçevede rekabetçi halk ve hizmet alanlarına yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Ülke için daha çok istihdam ve yatırım yapmaları gerektiğini belirten Deniz, kamuda mali disiplin, tasarruf, yatırım, kamu düzeni, esnafa kredi konularında daha çok yatırım yapılması gerektiğine işaret etti.

Deniz, bütünlüklü kalıcı etkin yatırımlar yapılması, insana üretime daha çok önem verilmesi, eğitime daha çok destek verilmesi gerektiğini belirtti.