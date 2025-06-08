Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle, ceviz ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lefke Ceviz Festivali’nin bu yıl 15.si yapılıyor.

Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alan ve bu yıl ‘Bayramda Lefke Bir Başka’ sloganıyla gerçekleştirilen festival, kortejle başladı.

Ardından festivalin açılış kurdelesi 2025 KKTC Federasyon Kupası Şampiyonu Lefke Türk Spor Kulübü futbolcuları tarafından kesildi.

Festivalde daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Lefke Türk Spor Külübü Futbolcuları adına konuşan eski futbolcu Şükrü Hasan, Ceviz Festivali'nde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, 53 yıl sonra federasyon kupasının yeniden Lefke’ye gelmesinden gururlandıklarını söyledi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da 2010 yılından beridir Lefke’nin iki önemli ürününden biri olan ceviz adına festivaller düzenlediklerinin altını çizerek, festivale katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Karlıtaş, amaçlarının Kıbrıs kültürünün tanıtımına ve geleceğe taşınmasına katkı koymak ve bölgeye ekonomik fayda sağlamak olduğunu belirterek, festivale olan ilginin her geçen yıl daha da artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da her yıl ceviz festivalini düzenlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, festivali daha da geliştirmek için uğraştıklarını söyledi.

Kaya, cittaslow ağına üye Lefke için geleneksel üretimin devam etmesinin büyük önem taşıdığını kaydederek, ürüne ekonomik değer katmak ve geleneksel üretimi devam ettirebilmek için bu tip festivalleri de sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi ve bölge okullarından dans gurubu ekipleri gösteri sundu.

Festival, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festivalde, ceviz ve ceviz ürünlerinin yanı sıra Kıbrıs kültürüne ait yiyecek içecek ve el işleri de satışa sunuluyor.

Festival kapsamında ayrıca Lefke Belediyesi El Emeği Göz Nuru El İşi Sergisi, Nesrin Anı Resim Sergisi, Kenan Arifoğlu’nun klasik bisikletler sergisi, Mustafa Şenal’ın karma fotoğraf sergisi ile Lefke Gazi Lisesi yıl sonu sergisi ziyaret edilebilecek.