Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar için Parti, şap hastalığı krizinin yönetiminde şeffaflık sağlanmasını ve alınan kararların yeniden değerlendirilmesini istedi.

Parti, yaptığı açıklamada, sağlıklı hayvanların da itlaf edildiğini belirterek bu uygulamaya tepki gösterdi. Toplu itlaf kararlarının planlama ve önleyici tedbirler açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada, bilimsel temellere dayanan alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi ve hayvancılıkta daha sürdürülebilir ve etik modellere geçiş için adım atılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan çiftçilerin ağır ekonomik kayıplarla karşı karşıya olduğu belirtilerek, devletin hızlı ve adil destek sağlaması gerektiği vurgulandı.