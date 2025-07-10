Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda, “Zeytin” konulu bölümde birinciliği Yu Kimura (Japonya), ikinciliği Nikola Listes (Hırvatistan), üçüncülüğü ise Louisa Hedayati (İran) kazandı. Kimura 800 Euro ve Altın Zeytin Heykeli, Listes 500 Euro ve Gümüş Zeytin Heykeli; Hedayati 300 Euro ve Bronz Zeytin Heykeli aldı.

“Serbest” konulu bölümde birincilik ödülünü Nikola Listes (Hırvatistan), ikincilik ödülünü Marzieh Khanizadeh Abyaneh (İran), üçüncülük ödülünü ise Anas Lakkis (Lübnan) kazandı. Listes'e 800 Euro ve Altın Zeytin Heykeli; Abyaneh'e 500 Euro ve Gümüş Zeytin Heykeli; Lakkis'e 300 Euro ve Bronz Zeytin Heykeli verildi.

Zeytin Konulu Bölüm Özel Ödüllerine Mikhail Zlatkovsky (Rusya), Oleg Derhachov (Fransa), Spiro Radulovic (Sırbistan), Valentin Georgiev (Bulgaristan), Farid Amirsardari (İran), Shirin Gholipou (İran), Mustafa Kurmalı (Türkiye), Ronaldo Cunha Dias (Brezilya), Gerald Peigneux (Fransa), Tommy Thomdean (Endonezya), Pavel Constantin (Romanya); Serbest Konulu Bölüm Özel Ödüllerine ise Jean Loic Belom (Fransa), Oğuz Gürel (Türkiye), Ali Miraee (İran), Mark Winter (Birleşik Krallık), Kemal Özyurt (Türkiye), Liu Qiang (Çin), Imri Musliu (Kosova), Boboc Mihai Gabriel (Romanya), Fahriye Çıtaklı (Türkiye), Bülent Okutan'a (Türkiye) layık görüldü.

45 ülkeden 170 karikatürcünün 673 eser ile katıldığı 14. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs), Marko Ivic (Hırvatistan), Muammer Kotbaş (Türkiye ), Muhammet Şengöz (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Panicos Neocleous (Kıbrıs), Saeed Sadeghi (İran), Zafer Turkulu (Kıbrıs), Zhaleh Yosefi Nezhad'tan (İran) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilerek belirlendi.

14. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazananlara ödülleri, Ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek Uluslararası Zeytin Festivali'nde verilecek.