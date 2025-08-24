14. Pulya Festivali bu akşam Aşkın Nur Yengi konseriyle sona erecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bugün festivalde merhum avcılar anısına Sporting Turnuvası, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Aytotoro Tavası Yemek Yarışması ve ardından H.S. Tango ile Milonga Show, ve Ceren Özdemir konseri izleyenlerle buluşacak. Festivalin kapanış konserinde ise Aşkın Nur Yengi sevenleriyle buluşacak.

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Cittaslow Yeniboğaziçi’nin düzenlediği 14. Pulya Festivalinde dün ise, Büyükler Plaj Futbolu Turnuvası’nda 7 takım mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle sıralanıyor: 1. Adem Haramiler, 2. Maraş Gençlik Ali Ceylan, 3. Yenişehir FC.

Festivalde, dün akşam Oskay Hoca’nın şefliğinde Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu solistlerinin soloları ve Coşkun Demir konseri yer aldı.