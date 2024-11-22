Yunanistan’daki havaalanlarında bomba olduğu şeklinde tehdit mesajları gönderen kişinin, Güney Kıbrıs’ta ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Yunanistan polisinin Rum polisiyle yaptığı iş birliği sonucunda, Yunanistan’daki havaalanları işletmelerine, havaalanlarında bomba bulunduğu şeklinde tehdit içeren elektronik postalar gönderen kişinin, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 12 yaşındaki bir çocuk olduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Haberde, çocuğun evinde bulunan cep telefonu, bilgisayar, modem ve tablete el konulduğu belirtilirken, çocuğun akıbetine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.