Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı işbirliğinde bu yıl 12’incisi düzenlenen Hisarköy Orkide Festivali başladı.

Hisarköy köy meydanında yer alan festivalin açılışı dün gerçekleştirildi. Festival bugün de ziyaret edilebilecek.

-Polat

Açılışta konuşan Hisarköy Muhtarı Can Şemi Polat, hedeflerinin Hisarköy’ün kültürel ve doğal güzelliklerini yaşatmak olduğunu belirterek, festivalin gerçekleşmesine katlı koyan herkese teşekkür etti.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, beldede inşaat, emlak, hayvancılık, tarım, turizm sektörlerinin birlikte faaliyet sürdürdüğünü, bölgenin bu avantajlarını doğru kullanarak bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Marina Projesi’nin beldeye, bölge halkına, ülkeye ve turizme büyük katma değer katacak bir proje olduğuna da vurgu yapan Ataser, bu konuda yüksek mahkemenin vereceği karara saygılı olacaklarını söyledi.

Beldenin en önemli eksikliklerinden birinin de eğitim alanında olduğunu dile getiren Ataser, bu amaçla eğitim bakanlığının ayırdığı 400 milyon Türk liralık bütçeyle bölgeye yeni bir okul kazandırılacağını söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de açılışta yaptığı konuşmada, hükümete geldiklerinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini dile getirerek, eksik kalan projelerin de 2025-2026 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Önceliği yarım kalan projelere verdiklerini, ardından halkın ihtiyaç duyduğu yeni projelere teker teker hayat verdiklerini anımsatan Üstel, ekonomideki sıkıntıları aşmak için de çalıştıklarını söyledi.

Ekonomik sıkıntılar karşısında halkın alım gücünü yükseltmek adına çalışanlara hayat pahalılığı oranında artış verdiklerini, asgari ücretle çalışanlara ise tarihinin en büyük artışını yaptıklarını dile getiren Üstel, asgari ücretin Güney Kıbrıs’la eşitlenmesiyle orada çalışan birçok Kıbrıslı Türk’ün yeniden Kuzeyi tercih etmeye başladığını kaydetti.

Çalışanlar yanında, esnafa, sanayici ve turizmciye destek olduklarını, sosyal sigorta prim desteği verdiklerini de dile getiren Üstel, 15 Mart’a kadar yeni düzenleme yaparak bütün sektörlere aynı şekilde sosyal sigorta prim desteği vermeye devam edeceklerini, KKTC’deki tüm vatandaşlara sektör ayrımı yapmadan prim desteğini yükselerek vereceklerini ifade etti.

Yarım kalan projeleri tamamlamaya Güzelyurt -Lefke yoluyla başladıklarını, Lefke için yakında yeni projeler açıklayacaklarını, Güzelyurt Hastanesi’nin de 15 Kasım’dan önce hizmete açılacağını anlatan Başbakan Üstel, Güzelyurt’un uzun zamandır beklediği 15 bin tonluk soğuk hava deposunun da hayat bulacağını belirtti.

Narenciyede yaşanan sıkıntılara rağmen, üreticiyi mağdur etmediklerini dile getiren Üstel, dalında kalan narenciyeyi de ödediklerini söyledi.

Lapta bölgesinde uzun zamandır konuşulan Marina konusuna da değinen Başbakan Üstel, marina bölgeye hizmet edecek, katma değer katacaksa, bu projeye hep birlikte sahip çıkılacağını ifade etti.

Marina turizminin, turizmin katma değeri yüksek bir versiyonu olduğuna ve Güney Kıbrıs’ta marinaların yaygınlığına dikkat çeken Üstel, “Onun için biz Sayın Başkan’a şunu söyledik. Eğer burada yasal düzenleme gerekirse muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip bu marinayı bölgemize yapmış olacağız” diye konuştu.

Üstel, göreve geldikten sonra Girne’de yarım kalan yol projelerine Girne Batı yollarıyla başladıklarını, batı yolu projesinin 3’üncü etabı olan Lapta Oteller bölgesi ile Karşıyaka güzergahının 2026’da tamamlanacağını ardından da Kayalar-Sadrazamköy yolunun yapımına geçileceğini dile getirdi.

Üstel, Girne Doğu Yolu projesine Girne ve Çatalköy Belediyeleri’yle işbirliği içinde başladıklarını, Dağyolu olarak bilinen Değirmenlik yolunun da en kısa sürede yapılacağını vurguladı.

Çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim görmesi için yeni okullar yapacaklarını, Alsancak’ın ardından, Girne ve Güzelyurt’a yeni meslek liseleri kazandıracaklarını aktaran Üstel, amaçlarının mesleki teknik ara eleman ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılamak olduğunu söyledi.

Üstel konuşmasının sonunda Ramazan ayının hayırlı olmasını da diledi.

Konuşmaların ardından, festival etkinliklerine geçildi.