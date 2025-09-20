KKTC’de kaçak yaşamın boyutlarını gözler önüne seren olay Girne’de yaşandı. Türkiye uyruklu Hamza Horozoğlu, tam 1141 gün boyunca ülkede hiçbir yasal statüye sahip olmadan, adeta hayalet gibi yaşadığı ortaya çıkınca polis tarafından yakalandı.

Horozoğlu, 18 Eylül’de kendi isteğiyle Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek Türkiye’ye geri gönderilmek istediğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 4 Ağustos 2022’den bu yana kaçak durumda olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme emriyle tutuklandı.

Bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında ifade veren polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve Horozoğlu’nun 3 yıldan fazla süredir ülkede nerede, nasıl yaşadığının ve herhangi bir suça bulaşıp bulaşmadığının araştırılacağını açıkladı. Polis, soruşturmanın selameti için 3 gün ek tutukluluk talep etti, mahkeme de bu talebi kabul etti.

Bu olay, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşamın ulaştığı vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Denetim boşluklarını kullanan kişiler, yıllarca kimliksiz ve kayıtsız şekilde ada genelinde yaşamını sürdürebiliyor. 1141 gün boyunca “hayalet insan” olarak Girne’de yaşayan Horozoğlu vakası, KKTC’de kaçak krizinin artık görmezden gelinemeyecek noktaya ulaştığının kanıtı oldu.

Horozoğlu’nun 3 yıldan uzun bir süre boyunca adada herhangi bir resmi kayda girmeden yaşamını sürdürmesi, ülkedeki denetim boşluklarını da gözler önüne serdi.