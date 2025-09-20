KKTC Havaalanı’nda meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan 35 yaşındaki Nargiza Mamedova ve 38 yaşındaki Rustam Allaberenov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12.09.2025 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Havaalanında giden yolcu kısmında çıkmakta olan zanlıların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine tasarruflarında bulunan valizlerde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 35 adet kadın parfümü, 91 adet fondöten, 15 adet dudak kremi, 32 adet koltuk altı rulosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahları içerisinde yapılan aramada 18 adet parfüm, 2 adet yüz bakım kremi, 6 adet koltuk altı rulosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Polis, “Valiz içerisinde ve Lefkoşa’da bulunan depo aramasında bulunan altınların toplam ağırlığı 1 kilo 33.27 gramdır ve değerleri 2.979,995 TL’dir” dedi.

Polis, zanlı Rustam Allaberenov’ın gönüllü ifade verdiğini ve valiz içeresindeki altınları ileride kuyumcu açmak için eşi Nargiza Mamedova ile birlikte İstanbul’dan alarak KKTC'ye getirdiklerini beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların kozmetik ürünleri ise eşe dosta hediye vermek amacıyla getirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, 2’er kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.