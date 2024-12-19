Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Neesar Uddin yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 14 Aralık tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, bazı tanıkların zanlıyı kız çocuğunun yanında gördüğünü ancak taciz anına şahit olmadığını söylediğini aktardı.

Zanlının 1 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de kaydeden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Ben bir şey yapmadım. Yapsam bağırırdı, orada insanlar vardı duyardı. Sigara içtiği için kızdım, babana söyleyeceğim dedim. O da gidip annesine yalan konuştu, ben oradaki bir garajı boyuyordum, bir den 3-4 kişi bana saldırdı. Benim suçum yok, 11 yıldır bu ülkedeyim, hiç suç işlemedim ama 4 kişi beni darp etti. İstesem şikayetçi olurdum ama olmadım” dedi.

Savcı Senem Palabıyık da zanlı hakkındaki ithamım ciddiyetini, ayrıca ülkede kaçak kaldığını, serbest kalması halinde ikamet izinsiz kalma suçunu işlemeye devam edeceğini ifade ederek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.