Kuzey Kıbrıs’ın iç dinamiklerini gözler önüne seren İçişleri Bakanlığı’nın 71 sayfalık yıllık raporu, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına dair çarpıcı veriler sunuyor.

UBP – YDP – DP Hükümeti, 1 Ocak – 9 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 431 kişiye ‘yurttaşlık hakkı’ verdi.

Güncel verilere göre İçişleri Bakanlığı tarafından “Yurttaşlık Yasası’na uygun şekilde” 3 bin 821 kişiye, Bakanlar Kurulu kararıyla “istisnai yurttaşlık” kapsamında ise 610 kişiye vatandaşlık verildi.

Hükümet, 2023 yılında ise yine aynı tarihler arasında; 11 ayda, 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı vermişti.

Son 2 yılda verilen toplam vatandaşlık sayısı, 8 bin 694’e ulaşmış durumda.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, 2024 yılının 9 Aralık tarihine kadar olan sürede toplamda 104 bin 278 kişiye de yasal olarak ülkede bulunma hakkı verdi

BÜTÇE İKİ KATINA ÇIKTI

Bakanlık bütçesi, geçen yıla göre iki katına çıkarak 4 milyar 852 milyon liraya ulaştı. Bu dev bütçenin en büyük dilimi cezaevleri ve muhaceret hizmetlerine ayrıldı, bu da göçmen politikaları ve uluslararası suçların önemini artırıyor.

CEZAEVİNDEKİLER YABANCI

Son rakamlar, cezaevlerinde bulunan kişilerin büyük bir kısmının yabancı uyruklu olduğunu ortaya koydu. Uyruklara göre dağılımda; KKTC uyruklu 192 kişi, TC-KKTC uyruklu 116 kişi, TC uyruklu 233 kişi, üçüncü ülke uyruklu 314 kişi bulunuyor. 855 kişinin yer aldığı cezaevindekilerin yüzde 22’sini KKTC uyruklular oluşturuyor.

DERNEK PATLAMASI

Son bir yılda 69 yeni dernek açıldı. En fazla Lefkoşa ve Mağusa’da dernek açma izni verildi. Açılan derneklerin 27’si dayanışma, 25’i spor, 1’i dini, 1’i şehit, 1’i federasyon olarak kuruldu. İskele’de de bir yılda 7 derneğin açılması dikkat çekti.

EN FAZLA İNŞAAT MAĞUSA’YA

Faaliyet raporunda Kaymakamlıkların verdiği inşaat izin sayıları da yer aldı. Buna göre en fazla inşaat izni 187 ile Mağusa’da verildi. Lefkoşa’da 51, Girne’de 155, İskele’de 154, Güzelyurt’ta 2 inşaat izni için onay verildi.

36 BİN YABANCI MAL SAHİBİ

Yabancı uyrukluların aldığı taşınmaz mal almaları için Bakanlar Kurulunun ürettiği kararlar da paylaşıldı. Buna göre bugüne kadar 36 bin 24 kişiye taşınmaz mal edinme izni verildi. Bu rakam 2023’te 6090, 2024’te 6164 olarak belirtildi.

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE ARAZİ

Bir yıl içinde kiralanan tarımsal arazilerle ilgili veriler de paylaşıldı. Toplam 3 bin 755 kişiye tarımsal arazi kiralandı. İlçeler arasında en yüksek oran yine 1141 kişi ile Mağusa’nın oldu. Girne’de 611, Güzelyurt’ta 726, İskele’de 697, Lefke’de 175, Lefkoşa’da 405 kişiye toplamda 150 dönüm tarım arazisi kiralandı.

ÇOBAN RUHSATI

Şu ilginç rakamlar da dikkat çekti: Bakanlık bir yılda 134 yabancıyı evlendirdi, “Sokaklarda ve Evden Eve yardım-Rozet İzni) adı altında 77 işlem yaptı, 952 işletme izni verdi, 13 işletmeye ceza kesti ve 2 kişiye çoban ruhsatı verdi. Ayrıca 1531 alkollü içki satış izni verildi. Devletin avdan bir yılda elde ettiği gelir ise 34 milyon 315 bin lira olarak açıklandı.