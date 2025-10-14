Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 521 miligram kokain, bir gram 68 miligram hintkeneviri, 2 gram MDMA ve 956 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde alma, tasarruf başlıkları altında 10 davadan yargılanan Kıbrıslı Rum İlias Hristodulou hakkında dava karara bağlandı.

24 Temmuz 2025 tarihinden beri merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak buluna sanık, 9 ay hapse mahkûm edildi.

Yargıç Füsun Cemaller, sanığın 10 davadan itham edildiğini ve tümünü kabul ettiğini söyledi. Sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini kaydeden Yargıç, ceza takdir ederken tüm unsurların değerlendirildiğini söyledi. Yargıç uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın tasarrufunda aralarında tehlikeli tür uyuşturucuların bulunmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, uyuşturucu miktarlarının cüzi olmasını ve kişisel kullanım için tasarruf etmesini ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç sanığın genç ve sabıkasız oluşunu da lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sanık, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 civarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Fuar Alanı’nın kuzey kısmındaki toprak alanda, park halinde ve şüpheli şekilde tespit edilmişti. Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulunarak, sanık tutuklanmış, soruşturmanın ardından cezaevine gönderilmişti.