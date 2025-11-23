Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği tarafından, Merhum Polis Genel Müdür Yardımcısı Eybil Efendi adına düzenlenen "I. Eybil Efendi Tabanca Atış Anı Turnuvası" KKTC Atıcılık Federasyonu Gönyeli Atatürk Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Katılımın ve ilginin yüksek olduğu turnuva, kadınlar ferdi, kadınlar takım, erkek ferdi, erkek takım ve karma takım olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Ankut, Emekli Polis Genel Müdür Yardımcısı Erdal Emanet, Polis Özel Harekat Müdürü Yusuf Karip, Merhum Eybil EFENDİ'nin oğlu Yarkın Efendi tarafından verilirken turnuvaya katkı koyan şahıs ve kurumlara plaketleri ise K.T. Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan PGM Ali ADALIER, Merhum Polis Genel Müdür Yardımcısı Eybil EFENDİ adına düzenlenen böylesi anlamlı bir turnuvayı gerçekleştirdiği için Polis Mensupları Derneği ile dereceye giren sporcular ve turnuvaya ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

PGM ADALIER'in ardından söz alan K.T. Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan turnuvanın düzenlenmesinde kendilerine destek olan başta Polis Genel Müdürü Ali ADALIER ile katkı koyan diğer kurumlara teşekkür ederek, Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen turnuvaya gösterilen ilginin bu denli yüksek olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yarışma sonucu başarı tablosu söyle oluşmuştur;

Kadınlar Ferdi Klasmanda

1. Akile Çorba

2. Melis Gülpınar

3. İlkem Önderoğlu

Kadınlar Takım

1. Şahinler Atıcılıcık Kulübü

2. Polis Özel Harekat Kadın Takımı

3. Girne Polis Müdürlüğü Kadın Takımı

Erkekler Ferdi

1. Okan Karabıyık

2. Bekir Boransel

3. Mehmet Korkmaz

Erkek Takım

1. Polis Özel Harekat İkinci Takımı

2. Maraş Acvılık Atıcılıcık Kulübü

3. İskele Avcılık Atıcılıcık Kulübü

Karma

1. Atıcılık İhtisas Birliği

2. Balabayıs Atıcılık Kulübü

3. Şahinler Kulübü

Anı Turnuvasının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular ile turnuvanın düzenlenmesine katkı koyan şahıs ve kurumlara ödülleri verildi.