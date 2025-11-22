İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-0 yendi.

Stadın yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Rakibini Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'in golleriyle 4-0 mağlup eden Katalan temsilcisi, puanını 31'e çıkararak maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Athletic Bilbao ise 17 puanda kadı.

Öte yandan tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izledi.